Решения Turnitin способствуют академической честности, оптимизируют выставление оценок и обратную связь, предотвращают плагиат и улучшают успеваемость учащихся.

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