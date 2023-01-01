WebCatalog
Classtime

Classtime

classtime.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Classtime в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Ясный путь к успеху студентов. Classtime — это решение для классных комнат, которое дополняет обучение в классе мгновенной обратной связью об уровне понимания учащихся.

Веб-сайт: classtime.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Classtime, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Socrative Student

Socrative Student


Pear Deck

Pear Deck

peardeck.com

Edulastic

Edulastic

edulastic.com

iClicker

iClicker

iclicker.com

Stile

Stile

stileeducation.com

CreatrixCampus

CreatrixCampus

creatrixcampus.com

i-Ready

i-Ready

curriculumassociates.com

Aeries

Aeries

aeries.com

Glean

Glean

glean.co

myBlueprint

myBlueprint

myblueprint.ca

Teachtci Teacher

Teachtci Teacher

teachtci.com

Kami

Kami

kamiapp.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности