Ясный путь к успеху студентов. Classtime — это решение для классных комнат, которое дополняет обучение в классе мгновенной обратной связью об уровне понимания учащихся.

Веб-сайт: classtime.com

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