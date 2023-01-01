Персонализируйте обучение. Ускорить рост. Программы i-Ready поддерживают каждого учащегося на пути к успеху в классе. Подключаясь к практическим, интуитивно понятным данным, учителя знают, на чем сосредоточиться, а учащиеся становятся более способными и заинтересованными.

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