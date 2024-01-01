Deft, компания Summit, является надежным поставщиком управляемых ИТ-услуг для компаний малого и среднего бизнеса из списка Fortune 500. Основанная в 1999 году, мы предоставляем отмеченные наградами колокейшн, облачные услуги, аварийное восстановление и сетевые услуги в ведущих центрах обработки данных по всему миру. Компания Deft была приобретена Summit в 2024 году для объединения своих услуг колокейшн, облачных и сетевых услуг и создания мощного центра в области ИТ-решений.

Веб-сайт: deft.com

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