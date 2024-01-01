Deft

Deft

Еще не установили WebCatalog Desktop? Скачайте WebCatalog Desktop.

Использовать веб-приложение

Веб-сайт: deft.com

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Deft в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Deft, компания Summit, является надежным поставщиком управляемых ИТ-услуг для компаний малого и среднего бизнеса из списка Fortune 500. Основанная в 1999 году, мы предоставляем отмеченные наградами колокейшн, облачные услуги, аварийное восстановление и сетевые услуги в ведущих центрах обработки данных по всему миру. Компания Deft была приобретена Summit в 2024 году для объединения своих услуг колокейшн, облачных и сетевых услуг и создания мощного центра в области ИТ-решений.
Категории:
Business
Программное обеспечение для онлайн-резервного копирования

Веб-сайт: deft.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Deft, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Multcloud

Multcloud

multcloud.com

IONOS

IONOS

ionos.com

Backblaze

Backblaze

backblaze.com

Sync

Sync

sync.com

IDrive

IDrive

idrive.com

NinjaRMM

NinjaRMM

ninjaone.com

OpenDrive

OpenDrive

opendrive.com

Datto

Datto

datto.com

Aruba Cloud

Aruba Cloud

arubacloud.com

SugarSync

SugarSync

sugarsync.com

SimpleBackups

SimpleBackups

simplebackups.com

Carbonite

Carbonite

carbonite.com

Вам также может понравиться

Onecom OneCloud

Onecom OneCloud

onecom.co.uk

TierPoint

TierPoint

tierpoint.com

Opti9

Opti9

opti9tech.com

Cove Data Protection

Cove Data Protection

n-able.com

Oracle Cloud Infrastructure

Oracle Cloud Infrastructure

oracle.com

Infrascale

Infrascale

infrascale.com

Agility PR Solutions

Agility PR Solutions

agilitypr.com

Aruba Cloud

Aruba Cloud

arubacloud.com

CloudAlly

CloudAlly

cloudally.com

Unimus

Unimus

unimus.net

Datto

Datto

datto.com

Telmetrics

Telmetrics

telmetrics.com

Обзор

Продукты

Скачать

Поддержка

Компания

Юридическая информация

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

Политика конфиденциальности