Data Deposit Box — один из ведущих в мире поставщиков облачных резервных копий и хранилищ для ИТ-реселлеров, поставщиков управляемых услуг (MSP), а также малого и среднего бизнеса (SMB). Запатентованная технология компании позволяет малым и средним предприятиям выполнять резервное копирование и управлять неограниченным количеством устройств (включая Windows, macOS, iOS, Android, Synology и QNAP NAS) с помощью одного простого в использовании приложения. С 2002 года более 350 000 пользователей и более 200 партнеров в 53 странах доверились Data Deposit Box, который обеспечивает им Protection Peace of Mind™. Запатентованная технология компании подкреплена ведущей в отрасли гарантией защиты™.

Веб-сайт: datadepositbox.com

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