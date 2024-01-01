CloudCasa — это служба резервного копирования, восстановления, аварийного восстановления и миграции Kubernetes для команд разработки, DevOps, разработки платформ и ИТ-операций. Он поддерживает AKS и все другие основные дистрибутивы и управляемые службы Kubernetes, включая EKS, GKE и Red Hat OpenShift. С помощью CloudCasa вы также можете централизованно управлять существующими установками резервного копирования Velero в нескольких кластерах и облачных провайдерах. Просто установите агент в своих кластерах и позвольте CloudCasa выполнить всю тяжелую работу по защите ресурсов вашего кластера и постоянных данных от человеческих ошибок, нарушений безопасности и сбоев обслуживания, обеспечивая непрерывность бизнеса и соответствие требованиям, которые необходимы вашему бизнесу.

Веб-сайт: cloudcasa.io

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