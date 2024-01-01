Альтернативы - CloudCasa
Multcloud
multcloud.com
Менеджер нескольких облачных хранилищ: переносите, перемещайте, синхронизируйте, копируйте, резервируйте и передавайте облачные файлы с помощью MultCloud, который поддерживает Dropbox, Box, Google Drive, Mega, OneDrive, FTP и т. д.
IONOS
ionos.com
Доступ ко всему вашему миру IONOS: контракты, продукты и данные клиентов, заказ или изменение услуг — теперь вход в систему защищен паролем.
Backblaze
backblaze.com
Backblaze — поставщик услуг хранения данных. Он предлагает два продукта: Облачное хранилище B2 — служба хранения объектов, аналогичная Amazon S3. Резервное копирование компьютера — онлайн-инструмент резервного копирования, который позволяет пользователям Windows и macOS выполнять резервное копиров...
Sync
sync.com
Храните, делитесь своими файлами и получайте к ним доступ откуда угодно с помощью Sync.
IDrive
idrive.com
IDrive обеспечивает онлайн-резервное копирование в облако для ПК, Mac, iPhone, Android и других мобильных устройств в ОДНУ учетную запись за одну низкую плату.
NinjaRMM
ninjaone.com
Повысьте эффективность своей ИТ-команды с помощью программного обеспечения RMM, которое автоматизирует управление ИТ, повышает эффективность работы технических специалистов и увеличивает вашу прибыль.
OpenDrive
opendrive.com
Универсальное облачное хранилище. Неограниченное облачное хранилище, резервное копирование и управление облачным контентом.
Datto
datto.com
Datto, Inc. — американская компания по кибербезопасности и резервному копированию данных. Основанная в 2007 году в Норуолке, штат Коннектикут, в 2017 году она стала дочерней компанией Vista Equity Partners и объединилась с Autotask Corporation.
Aruba Cloud
arubacloud.com
Откройте для себя Aruba Cloud — облако для вас! Облачные вычисления на основе использования, Cloud PRO и VPS, частное облако, услуги хранения, резервного копирования и мониторинга.
SugarSync
sugarsync.com
SugarSync — это простой, мощный и удобный в использовании облачный сервис обмена файлами, синхронизации файлов и онлайн-резервного копирования. В отличие от Dropbox, SugarSync позволяет создавать резервные копии существующей структуры папок. Попробуйте БЕСПЛАТНО в течение 30 дней и начните уже сегод...
SimpleBackups
simplebackups.com
Автоматизируйте резервное копирование всех ваших серверов, баз данных (MySQL, PostgreSQL, MongoDB) и сегментов. Подключите любое хранилище, быстрое восстановление и спокойствие.
Carbonite
carbonite.com
Программное обеспечение для резервного копирования в облаке от Carbonite помогает защитить ваши личные и деловые данные от распространенных форм потери данных. Попробуйте Carbonite и загрузите бесплатную пробную версию сегодня!
Axcient
axcient.com
Комплексные решения для резервного копирования и аварийного восстановления для MSP Единая платформа для надежного и простого в использовании обеспечения непрерывности бизнеса и аварийного восстановления практически для всех сценариев использования MSP.
Pulseway
pulseway.com
Pulseway — это комплексное программное обеспечение для удаленного мониторинга и управления (RMM), обеспечивающее автоматизацию, установку исправлений, удаленное управление и обнаружение сети. Начните работу с бесплатным инструментом и обновляйте его по мере роста.
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics выступает в качестве вашего надежного второго пилота для бизнеса, чтобы сделать вас умнее, быстрее и увереннее в принятии решений на основе данных. IBM Cognos Analytics дает каждому пользователю — будь то специалист по данным, бизнес-аналитик или специалист, не связанный с ИТ, —...
Backupify
backupify.com
Защита, восстановление, безопасность и соответствие всем вашим данным SaaS.
Cloudpresenter
cloudpresenter.com
Сделайте свои встречи и вебинары своими собственными — с белой маркировкой и фирменной символикой для всех коммуникаций вашей организации. Оптимизируйте и упростите онлайн-встречи, презентации и вебинары. Нет необходимости использовать несколько платформ или отдельные учетные записи — все это можно ...
Jottacloud
jottacloud.com
Доступ ко всему, безопасное хранение Независимо от того, являетесь ли вы частным лицом, семьей или бизнесом, Jottacloud позволяет вам хранить, делиться и работать продуктивно, где бы вы ни находились.
exabackup
exabackup.com
xabackup — идеальное решение для занятых профессионалов, которым нужно управлять большим количеством данных. Наш облачный сервис позволяет клиентам с легкостью создавать резервные копии важных файлов, экономя драгоценное время и усилия. Благодаря exabackup клиентам не нужно беспокоиться о сложных на...
CBackup
cbackup.com
CBackup — это безопасная служба облачного резервного копирования, которая позволяет автоматически создавать резервные копии файлов с неограниченного количества компьютеров в безопасных облаках, переносить и синхронизировать файлы с одного облачного диска на другой для резервного копирования, а также...
Files.fm
files.fm
Платформа облачного хранения Files.fm предлагает комплексные решения для хранения, обмена, публикации и даже продажи различных типов контента, включая фотографии, видео, музыку, приложения, книги и документы.
ScalePad Backup Radar US
scalepad.com
Программное обеспечение для мониторинга резервного копирования: выявите неизвестные риски в резервных копиях данных. Backup Radar помогает вам видеть скрытые риски, предоставляя вашему MSP легко настраиваемые инструменты для улучшения автоматизации, отчетности и контроля.
Cohesity
cohesity.com
Устраните массовую фрагментацию данных с помощью системы управления данными нового поколения Cohesity. Начните с резервного копирования и получите мгновенное восстановление. Узнайте больше сегодня.
Druva
druva.com
Резервное копирование в корпоративном облаке и управление данными в периферийных, локальных и облачных рабочих нагрузках
NetApp BlueXP
bluexp.netapp.com
В мире, полном специалистов широкого профиля, NetApp является специалистом. Мы сосредоточены на одном: помочь вашему бизнесу максимально эффективно использовать ваши данные. NetApp переносит услуги передачи данных корпоративного уровня, на которые вы полагаетесь, в облако, а простую гибкость облака ...
Ottomatik
ottomatik.io
Ottomatik — это услуга типа «Резервное копирование как услуга» (BaaS), что означает, что вам нужно будет установить их агент на свои серверы и управлять резервными копиями данных из их панели администратора. Ottomatik — платная услуга, но существует и бесплатная опция, подходящая для пользователей, ...
NoSky
nosky.io
NoSky, созданный на базе AWS, представляет собой полностью интегрированное решение для облачного резервного копирования с централизованным управлением, мониторингом и отчетностью. В мире, где данные сталкиваются с постоянными угрозами со стороны гнусных злодеев, таких как хакеры, вирусы, коррупция ...
Nethopper
nethopper.io
Компания Nethopper стала пионером KAOPS, облачной среды проектирования платформ, ориентированной на GitOps, которая помогает командам платформ и DevOps запустить свои внутренние платформы разработчиков (IDP). Возможности платформы Nethopper KAOPS, ориентированной на GitOps, включают в себя: * Автом...
CloudPockets
cloudpockets.com
Канадские облачные резервные копии Облачное резервное копирование бизнес-уровня, которое обеспечивает 100% хранение ваших данных в Канаде. Мы ориентированы на малый бизнес по всей Канаде и предоставляем надежный и безопасный программный клиент резервного копирования, не требующий оборудования или пе...
ZipCloud
zipcloud.com
ZipCloud — это облачное программное обеспечение для онлайн-резервного копирования. С помощью Zip Cloud вы можете легко синхронизировать файлы на нескольких компьютерах, решать, какие файлы и папки вы хотите синхронизировать, и выбирать, с чем вы хотите их синхронизировать. Онлайн-панель управления Z...