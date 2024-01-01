В Magnifi мы меняем представление людей о видеоконференциях. Наш встраиваемый видеовиджет позволяет пользователям встраивать видеосотрудничество в стратегические моменты рабочего процесса для выполнения различных бизнес-задач. Наши конфигурации по умолчанию упрощают эту задачу, поскольку их можно встроить через iFrame, JavaScript SDK или плагин WordPress. Вход в виджет бесплатный, за интеграцию на уровне предприятия взимается плата.

Веб-сайт: magnifi.io

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