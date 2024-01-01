magnifi.io

magnifi.io

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Веб-сайт: magnifi.io

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В Magnifi мы меняем представление людей о видеоконференциях. Наш встраиваемый видеовиджет позволяет пользователям встраивать видеосотрудничество в стратегические моменты рабочего процесса для выполнения различных бизнес-задач. Наши конфигурации по умолчанию упрощают эту задачу, поскольку их можно встроить через iFrame, JavaScript SDK или плагин WordPress. Вход в виджет бесплатный, за интеграцию на уровне предприятия взимается плата.
Категории:
Business
Программное обеспечение для видеоконференций

Веб-сайт: magnifi.io

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Альтернативы

Microsoft Teams

Microsoft Teams

microsoft.com

Google Meet

Google Meet

meet.google.com

Skype

Skype

skype.com

Slack

Slack

slack.com

Zoho Cliq

Zoho Cliq

zoho.com

TeamViewer Web

TeamViewer Web

teamviewer.com

Whereby

Whereby

whereby.com

Element

Element

element.io

Spike

Spike

spikenow.com

Zoho Meeting

Zoho Meeting

zoho.com

Bitrix24

Bitrix24

bitrix24.com

Lark

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Flare

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StartMeeting

startmeeting.com

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