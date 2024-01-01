StartMeeting® предлагает неограниченные услуги аудио- и видеоконференций для корпоративного пространства. Поскольку мы являемся оператором связи и сетью конференц-связи, мы можем революционизировать рынок, предлагая действительно революционные цены. Мы предлагаем лучший в отрасли тарифный пакет стоимостью 12,95 долларов США в месяц за хост для малого и среднего бизнеса, а также у нас есть поистине революционный пакет стоимостью 6000 долларов США в месяц для крупных корпоративных клиентов. Пакет стоимостью 6000 долларов в месяц позволяет предприятиям любого размера иметь неограниченное количество хостов за фиксированную ежемесячную плату. Благодаря цене как за хост, так и за неограниченное количество хостов вы получите простой в использовании инструмент для совместной работы, который предоставит вам и вашим командам неограниченное количество аудио- и видеоконференций HD-качества, а также совместное использование экрана. Каждая учетная запись также включает в себя: • Аудио- и видеоконференции HD для до 1000 участников. • Совместное использование экрана и рисование. • Запись и воспроизведение собраний. • 10 ГБ памяти. • Настраиваемую музыку и приветствия на удержании. • Настраиваемую стену собрания. 65 стран… и их количество растет. Благодаря StartMeeting® вы получаете доступ к одной из крупнейших компаний в сфере конференц-связи. С 2001 года наша сеть провела более двух миллиардов конференц-звонков по всему миру, что сделало нас второй по величине сетью конференц-связи в мире. Именно такой размер и масштаб позволяют нам предлагать те же цены, что и мы, а также то, что помогло нам создать такое оптимизированное приложение корпоративного уровня. Для получения дополнительной информации посетите сайт www.startmeeting.com или позвоните по телефону (844) 800-4000.

Веб-сайт: startmeeting.com

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