ezTalks специализируется на предоставлении надежных решений для веб-конференций и видеоконференций. Он предлагает облачное и локальное программное обеспечение с мощными функциями, такими как HD-видео/аудиочат, обмен мгновенными сообщениями, совместное использование экрана, запись и виртуальная доска и т. д. Он также предлагает высококачественные устройства для видеоконференций, которые интегрированы с программным обеспечением и обеспечивают простое и максимальное удобство. опыт встреч. Цель ezTalks — сделать ваши встречи проще и эффективнее для совместной работы.

Веб-сайт: eztalks.com

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