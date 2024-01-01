ezTalks

ezTalks

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Веб-сайт: eztalks.com

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ezTalks специализируется на предоставлении надежных решений для веб-конференций и видеоконференций. Он предлагает облачное и локальное программное обеспечение с мощными функциями, такими как HD-видео/аудиочат, обмен мгновенными сообщениями, совместное использование экрана, запись и виртуальная доска и т. д. Он также предлагает высококачественные устройства для видеоконференций, которые интегрированы с программным обеспечением и обеспечивают простое и максимальное удобство. опыт встреч. Цель ezTalks — сделать ваши встречи проще и эффективнее для совместной работы.
Категории:
Business
Программное обеспечение для видеоконференций

Веб-сайт: eztalks.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением ezTalks, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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Microsoft Teams

Microsoft Teams

microsoft.com

Google Meet

Google Meet

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Skype

Skype

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Slack

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Zoho Cliq

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TeamViewer Web

TeamViewer Web

teamviewer.com

Whereby

Whereby

whereby.com

Element

Element

element.io

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Free Conference Call

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