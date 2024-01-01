MyOwnConference

MyOwnConference

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Веб-сайт: myownconference.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Надежное решение для вебинаров и видеоконференций. Поддержка до 10 000 посетителей с лучшим на рынке временем безотказной работы 99,98%. Установка не требуется, доступ осуществляется с любого устройства или браузера (поддерживается 16 языков). Найдите все свои любимые функции, включая вопросы и ответы, чат, совместное использование экрана, запись в облако, тесты, доску и многое другое. MyOwnConference предлагает бесплатную учетную запись с возможностью участия до 20 человек и пожизненное использование.
Категории:
Business
Программное обеспечение для видеоконференций

Веб-сайт: myownconference.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением MyOwnConference, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Microsoft Teams

Microsoft Teams

microsoft.com

Google Meet

Google Meet

meet.google.com

Skype

Skype

skype.com

Slack

Slack

slack.com

Zoho Cliq

Zoho Cliq

zoho.com

TeamViewer Web

TeamViewer Web

teamviewer.com

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Whereby

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StartMeeting

StartMeeting

startmeeting.com

Free Conference Call

Free Conference Call

freeconferencecall.com

Sylaps

Sylaps

sylaps.com

RecCloud

RecCloud

reccloud.com

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