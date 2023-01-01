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Google Voice

Google Voice

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: voice.google.com

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Google Voice — это телефонная служба, которая предоставляет услуги переадресации вызовов и голосовой почты, обмена голосовыми и текстовыми сообщениями, а также завершения вызовов в США и за рубежом для клиентов учетной записи Google в США, а также для клиентов G Suite в Канаде, Дании, Франции, Нидерландах и Португалии. , Испания, Швеция, Швейцария и Великобритания. Сервис был запущен Google 11 марта 2009 года, после того как компания приобрела сервис GrandCentral. Google Voice бесплатно предоставляет каждой учетной записи пользователя номер телефона в США, выбранный пользователем из доступных номеров в выбранных кодах городов. Звонки на этот номер перенаправляются на телефонные номера, которые каждый пользователь должен настроить на веб-портале учетной записи. Можно указать несколько пунктов назначения, которые будут звонить одновременно при входящих вызовах. Для создания службы требуется номер телефона в США. Пользователь может отвечать и принимать вызовы на любом звонящем телефоне, настроенном на веб-портале. Во время принятого звонка пользователь может переключаться между настроенными телефонами. Пользователи в США могут совершать исходящие звонки на внутренние и международные направления. Звонки могут быть инициированы с любого из настроенных телефонов, а также из приложения для мобильных устройств или с портала учетной записи. По состоянию на август 2011 года пользователи во многих других странах также могут совершать исходящие вызовы из веб-приложения на внутренние и международные телефонные номера. Многие другие службы Google Voice, такие как голосовая почта, бесплатный обмен текстовыми сообщениями, история вызовов, фильтрация вызовов, блокировка нежелательные звонки и транскрипция голоса в текст сообщений голосовой почты — также доступны жителям США. С точки зрения интеграции продукта расшифрованные и аудиоголосовые сообщения, уведомления о пропущенных вызовах и/или текстовые сообщения могут быть дополнительно перенаправлены на учетную запись электронной почты по выбору пользователя. Кроме того, текстовые сообщения можно отправлять и получать через привычный интерфейс электронной почты или обмена мгновенными сообщениями, читая и записывая текстовые сообщения в цифрах в Google Talk соответственно (текстовые сообщения с ПК на телефон). Многосторонняя видеоконференция Google Voice (с поддержкой обмена документами) теперь интегрирована с Google+ Hangouts. Служба настраивается и поддерживается пользователем в веб-приложении, стилизованном под службу электронной почты Google, Gmail или с Android и Приложения iOS на смартфонах или планшетах. Google Voice в настоящее время обеспечивает бесплатные звонки с компьютера на телефон в США и Канаде, а также голосовые и видеозвонки с компьютера на компьютер по всему миру между пользователями подключаемого модуля браузера Google+ Hangouts (доступно для Windows, Mac OS X на базе Intel и Linux). Почти все внутренние и исходящие звонки в США (включая Аляску и Гавайи) и Канаду в настоящее время бесплатны из США и Канады и 0,01 доллара за минуту из других стран. Счета за международные звонки выставляются в соответствии с графиком, опубликованным на веб-сайте Google Voice. В конце 2009 года у Google Voice было около 1,4 миллиона пользователей, из которых 570 000 пользовались этой услугой 7 дней в неделю. Это число заметно выросло после того, как Google перевел свою службу Google Voice с режима «только по приглашению» на доступ всем подписчикам Gmail в США. В сообщении в блоге Wired в 2013 году приводилась цифра в 3,5 миллиона. Клиенты аккаунта Google в большинстве других стран, кроме США и Канады, могут получить доступ к службам завершения вызовов только посредством интеграции с Google Hangouts.

Веб-сайт: voice.google.com

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