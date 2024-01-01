Ваши потенциальные и потенциальные клиенты игнорируют ваши законные деловые звонки, потому что видят неизвестный номер и не знают, что это вы. Фирменный идентификатор вызывающего абонента Hiya Connect позволяет компаниям отображать название своей компании при исходящих звонках на более чем 400 миллионов мобильных телефонов по всему миру, включая 97% мобильного рынка США. Рост количества спама, мошенничества и мошеннических звонков подорвал доверие к голосовому каналу. 87% потребителей не ответят на звонок, если увидят на экране неизвестный номер. Эта неспособность эффективно связаться с клиентами по телефону подрывает их удовлетворенность и удержание, а в конечном итоге и вашу прибыль. Фирменный идентификатор вызывающего абонента позволяет компаниям контролировать отображение исходящих вызовов на устройствах получателей звонков по каждому отдельному номеру телефона. Улучшите качество обслуживания клиентов и оптимизируйте операции по исходящим звонкам, добавив идентичности своим исходящим звонкам с помощью фирменного идентификатора вызывающего абонента Hiya Connect.

Веб-сайт: hiya.com

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