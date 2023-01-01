Paltalk — это собственная служба группового видеочата, которая позволяет пользователям общаться посредством видео, интернет-чата или голоса. Он предлагает чаты и возможность пользователям создавать свои собственные общедоступные виртуальные чаты. Paltalk Desktop доступен для macOS и Windows, а приложение Paltalk Video Chat доступно для Android и iOS. Хотя базовые услуги бесплатны, а базовое программное обеспечение можно загрузить бесплатно, компания AVM Software, создатели Paltalk, предлагает платное членство и платные обновления до более функциональных версий. В 2013 году у Paltalk было 5,5 миллионов уникальных пользователей. Инфографика, созданная компанией в 2015 году, показала, что их число превысило 100 миллионов пользователей.

Веб-сайт: paltalk.com

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