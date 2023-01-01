Plane Finder — это британская служба отслеживания рейсов в режиме реального времени, запущенная в 2009 году и способная отображать данные о рейсах по всему миру. Доступные данные включают номера рейсов, скорость движения самолета, его высоту и пункт назначения. Несколько вариантов сервиса доступны в виде мобильных приложений, включая бесплатные, премиум-версии 3D и дополненной реальности. Доступ к карте и базе данных отслеживания рейсов можно получить через веб-браузеры. Plane Finder позволяет зарегистрированным пользователям делиться своими данными ADS-B и MLAT через клиент Plane Finder ADS-B, доступный для macOS, Windows и Linux. Plane Finder поддерживает карты VFR от NATS и стал первым крупным приложением для отслеживания рейсов, в котором появилась функция воспроизведения, позволяющая пользователям воспроизводить полеты, начиная с 2011 года.

Веб-сайт: planefinder.net

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