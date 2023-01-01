WeChat (китайский: 微信; пиньинь: Wēixìn (слушать); букв.: «микросообщение») — китайское многоцелевое приложение для обмена сообщениями, социальными сетями и мобильными платежами, разработанное Tencent. Впервые выпущенное в 2011 году, в 2018 году оно стало крупнейшим в мире автономным мобильным приложением с более чем 1 миллиардом активных пользователей в месяц. WeChat называют китайским «приложением для всего» и «суперприложением» из-за его широкого спектра функций. Действия пользователей в WeChat анализируются, отслеживаются и по запросу передаются китайским властям в рамках сети массового наблюдения в Китае. WeChat подвергает цензуре политически чувствительные темы в Китае. Данные, передаваемые учетными записями, зарегистрированными за пределами Китая, отслеживаются, анализируются и используются для создания алгоритмов цензуры в Китае. В ответ на пограничный спор между Индией и Китаем WeChat был запрещен в Индии в июне 2020 года. 6 августа 2020 года президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий «транзакции» США с WeChat в течение 45 дней.

Веб-сайт: wechat.com

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