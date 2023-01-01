企业微信 WeCom — это профессиональный инструмент управления офисом, созданный командой Tencent WeChat для компаний. Связанный с сообщениями WeChat, мини-программами и WeChat Pay, он обладает мощными возможностями обмена сообщениями, согласованными с WeChat, и поставляется с широким спектром бесплатных приложений открытого доступа, которые помогают компаниям достичь эффективной работы и управления внутри и за пределами организации. Благодаря комплексной безопасности, международной авторизованной сертификации и шифрованию на уровне банка, он обеспечит безопасность данных вашей компании.

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