Платформа автоматизации соответствия требованиям безопасности №1. Двигайтесь быстро, не ломая ничего. Амбициозные облачные компании по всему миру доверяют Sprinto поддержку своих программ обеспечения соответствия безопасности и быстро проходят аудиты безопасности, не сбиваясь с пути. Прежде всего, интеграция. Автоматизация. Согласование с аудитом. Более 1 миллиона проверок соответствия, проводимых каждый месяц. Соблюдение требований безопасности не должно быть сложным. Широкий характер...

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