WebCatalog
Drata

Drata

drata.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Drata в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Ведущая платформа автоматизации соответствия. Drata может помочь вам начать работу, масштабировать GRC и улучшить вашу программу безопасности и соответствия требованиям. Drata — это платформа автоматизации безопасности и соответствия требованиям, которая постоянно отслеживает и собирает доказательства контроля безопасности компании, одновременно оптимизируя рабочие процессы для обеспечения готовности к аудиту.

Веб-сайт: drata.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Drata, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Hyperproof

Hyperproof

hyperproof.app

Sprinto

Sprinto

sprinto.com

Shujinko

Shujinko


Struso

Struso

struso.com

Platformly

Platformly

platform.ly

Sine

Sine

sine.co

Sitechecker

Sitechecker

sitechecker.pro

xMatters

xMatters

xmatters.com

QJumpers

QJumpers


Suralink

Suralink

suralink.com

Onfido

Onfido

onfido.com

Neatro

Neatro

neatro.io

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности