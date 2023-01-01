Ведущая платформа автоматизации соответствия. Drata может помочь вам начать работу, масштабировать GRC и улучшить вашу программу безопасности и соответствия требованиям. Drata — это платформа автоматизации безопасности и соответствия требованиям, которая постоянно отслеживает и собирает доказательства контроля безопасности компании, одновременно оптимизируя рабочие процессы для обеспечения готовности к аудиту.

Веб-сайт: drata.com

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