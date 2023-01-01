Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Быстрое, безопасное и приятное приложение для обмена сообщениями. Представьте себе сочетание мощного API Telegram, тщательной оптимизации кода и уникальных функций, которые обеспечивают совершенно новый уровень впечатлений, от которого вы не сможете отказаться!

Веб-сайт: nicegram.app

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