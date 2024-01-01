WebCatalog

Botanic

Botanic

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: code7.com

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Botanic в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Платформа позволяет создать все дерево взаимодействия, просто перетаскивая модули. После этого достаточно одного щелчка мыши, чтобы опубликовать готового бота на вашем любимом канале, например в WhatsApp Business или веб-чате.

Категории:

Productivity
Программное обеспечение для бот-платформ

Веб-сайт: code7.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Botanic, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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Drift

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Botmake

botmake.io

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Chatbase

chatbase.co

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Botpress

botpress.com

BotStar

BotStar

botstar.com

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chatfuel.com

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Chatarmin

chatarmin.com

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Coze

coze.com

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Rythm

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BOAST Groupware

BOAST Groupware

boastgw.com

Bubble

Bubble

bubble.io

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