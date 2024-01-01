Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Платформа позволяет создать все дерево взаимодействия, просто перетаскивая модули. После этого достаточно одного щелчка мыши, чтобы опубликовать готового бота на вашем любимом канале, например в WhatsApp Business или веб-чате.

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Веб-сайт: code7.com

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