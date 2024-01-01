Альтернативы - Botanic
ManyChat
manychat.com
Изобретите заново способы связи со своими клиентами. ManyChat позволяет вам взаимодействовать с вашими клиентами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю — используйте возможности автоматизации маркетинга уже сегодня!
ChatBot
chatbot.com
Автоматизируйте обслуживание клиентов с помощью ChatBot и никогда не упускайте шанс продать или помочь своим клиентам. Создавайте собственных чат-ботов с нуля, никаких технических навыков не требуется!
Drift
drift.com
Дрифт — это новый способ, которым компании покупают у компаний. Попробуйте наши инструменты диалогового маркетинга и продаж, призванные облегчить процесс покупки уже сегодня, совершенно бесплатно.
Botmake
botmake.io
Супер простой и понятный инструмент для создания диалоговых чат-ботов с искусственным интеллектом для вашего сайта. Вы можете легко создать чат-бота без программирования
Chatbase
chatbase.co
Пользовательский ChatGPT для ваших данных. Просто загрузите свои документы или добавьте ссылку на свой веб-сайт и получите чат-бот, похожий на ChatGPT, для ваших данных. Затем добавьте его в качестве виджета на свой сайт или пообщайтесь с ним через API.
Botpress
botpress.com
Создавайте чат-ботов ChatGPT на удивление быстро 🚀. Первый конструктор чат-ботов нового поколения на базе OpenAI. Создавайте ботов, похожих на ChatGPT, для своего проекта или бизнеса, чтобы добиться цели. 🎯
BotStar
botstar.com
Откройте для себя больше способов взаимодействия с клиентами в Интернете с помощью удобного решения от живого чата до чат-бота. Получите BotStar бесплатно сегодня!
Chatfuel
chatfuel.com
Chatfuel — ведущая бот-платформа для создания чат-ботов с искусственным интеллектом для Facebook. Узнайте, как быстро и легко создать бота Facebook Messenger — кодирование не требуется.
Gallabox
gallabox.com
Gallabox — это рабочее пространство без кода, которое раскрывает возможности WhatsApp для масштабирования вашего бизнеса с помощью общего почтового ящика, чат-бота без кода WhatsApp, трансляций WhatsApp и многого другого.
Signals
getsignals.ai
Превратите просмотры страниц в клиентов. Распознавайте компании, которые в настоящее время просматривают ваш сайт, и превращайте их в клиентов!
Relevance AI
relevanceai.com
Создавайте и развертывайте средства автоматизации на базе искусственного интеллекта. Поднимите GPT на новый уровень и автоматизируйте больше внутренних рабочих процессов с помощью цепочек и агентов. Полностью управляемое развертывание, минимальное количество кода и удобство для разработчиков.
Qualified
qualified.com
Qualified помогает компаниям быстрее создавать конвейер. Используйте свой самый ценный актив — свой веб-сайт — чтобы определить наиболее ценных посетителей, мгновенно начинать переговоры о продажах, планировать встречи, конвертировать исходящий и платный трафик и выявлять сигналы покупательского нам...
Sendbird
sendbird.com
Сделайте свое приложение социальным. От Reddit до Paytm и Headspace — каждое любимое приложение процветает благодаря сильному сообществу. Станьте ближе к своим, добавив чат, голосовую связь или видео в свое приложение.
Voiceflow
voiceflow.com
Совместная платформа для создания ИИ-агентов. Команды используют Voiceflow для разработки, тестирования и запуска агентов чата или голосового искусственного интеллекта — вместе, быстрее и в большом масштабе.
Engati
engati.com
Engati — лучшая бесплатная платформа для чат-ботов и живого чата с искусственным интеллектом без кода, позволяющая создавать чат-боты с искусственным интеллектом и участвовать в разговорах в режиме реального времени в WhatsApp, на веб-сайте, в Messenger и т. д.
SnatchBot
snatchbot.me
Создавайте умных чат-ботов для многоканального обмена сообщениями на нашей революционной платформе. SnatchBot упрощает работу и помогает вам создать лучший чат-бот для ваших клиентов. Мы предоставляем надежные административные функции и безопасность корпоративного уровня в соответствии с нормативным...
SentiOne
sentione.com
Откройте для себя онлайн-прослушивание на основе искусственного интеллекта и будущее автоматизации обслуживания клиентов с помощью диалоговых голосовых ботов и чат-ботов.
yellow.ai
yellow.ai
Автоматизируйте взаимодействие со своими клиентами и сотрудниками на более чем 135 языках и по более чем 35 каналам, чтобы получать действенные результаты с меньшими затратами.
Clickatell
clickatell.com
Clickatell дает потребителям возможность управлять своей повседневной жизнью и общаться с компаниями в чате.
Global Message Services
gms-worldwide.com
Global Message Services (GMS) — надежный поставщик услуг связи для предприятий и операторов мобильной связи по всему миру. Решение GMS CPaaS позволяет брендам унифицировать многоканальное общение с клиентами с помощью единого API и платформы самообслуживания. В дополнение к этому есть чат-боты на ба...
LivePerson
liveperson.com
Разговорный ИИ совсем не искусственный. Создавайте значимые, персонализированные связи со своими клиентами, одновременно обеспечивая реальные результаты для вашего бизнеса.
CBOT
cbot.ai
CBOT — ведущая компания в области диалогового искусственного интеллекта, предоставляющая решения корпоративного уровня в области диалогового искусственного интеллекта и генеративного искусственного интеллекта. Мы специализируемся на улучшении качества обслуживания клиентов в секторах финансовых услу...
mottle
mottle.com
Превратите посетителей в клиентов с помощью дружелюбного чат-бота. Легко создайте чат-бота с искусственным интеллектом, адаптированного к потребностям вашего бизнеса: оптимизируйте поддержку клиентов и повысьте их удовлетворенность — и все это без какого-либо программирования. Просто напишите инстр...
WideBot
widebot.net
WideBot — это ведущая платформа для создания диалоговых чат-ботов с использованием искусственного интеллекта, ориентированная на арабский язык, в регионе MENA. Наша миссия — предоставить компаниям возможность использовать ботов на базе искусственного интеллекта, которые общаются как люди, чтобы они...
VOGO Voice
vogovoice.com
Мы — VOGO Voice, инновационная группа, состоящая из лучших и разнообразных умов в области голосовых технологий, фокусирующаяся на самом быстром способе подключения силы голоса. Мы — будущее приложений с голосовой поддержкой, которые помогают деловым и общественным организациям охватить растущую ауди...
Steamship
steamship.com
Создавайте агенты ИИ с помощью нашего Python SDK и легко развертывайте их в облаке. Получите доступ к бессерверному облачному хостингу, векторному поиску, веб-перехватчикам, обратным вызовам и многому другому.
Parallel AI
parallellabs.app
Встречайте Parallel AI — передовое решение, специально разработанное для современного бизнеса. С помощью Parallel AI выберите наиболее подходящую модель ИИ для каждой конкретной задачи, гарантируя непревзойденную эффективность и точность. Наша платформа легко интегрируется с вашими существующими баз...
NoForm.aI
noform.ai
Вы устали терять потенциальных клиентов из-за утомительных форм, которые отвлекают их от вашего бизнеса? Поднимите генерацию потенциальных клиентов и показатели конверсии на новую высоту с помощью фантастического помощника по продажам с искусственным интеллектом! NoForm.AI — ваш лучший агент по про...
My AskAI
myaskai.com
Чат-боты поддержки клиентов с искусственным интеллектом для SaaS-бизнеса, созданные за считанные минуты, экономят ваше время на общих запросах в службу поддержки, чтобы вы могли проводить больше времени со своими клиентами.
Meya
meya.ai
Meya — это платформа автоматизации обслуживания клиентов (CX), которая помогает организациям лучше обслуживать своих клиентов с помощью диалоговых интерфейсов на веб-сайтах, в мобильных приложениях и т. д. Облачная платформа Meya снижает эксплуатационные расходы и расширяет возможности, одновременн...
Lindy
lindy.ai
Линди — это помощник с искусственным интеллектом, созданный для управления вашими повседневными задачами и выступающий в качестве исполнительного помощника для занятых профессионалов. Агенты Lindy AI интегрируются с вашими существующими инструментами и имеют персонализированный контекст, необходимы...
Konverse AI
konverse.ai
Konverse — это платформа для диалогового взаимодействия и чат-ботов, которая помогает вам создавать, управлять и развертывать автоматические боты для взаимодействия в WhatsApp, Instagram, Facebook, чате, Google My Business и других приложениях.
konversable
konversable.com
Konversable — это мощное решение для чата, созданное для того, чтобы порадовать ваших клиентов и увеличить количество запросов. Наше решение можно использовать в самых разных случаях. Konversable был разработан, чтобы помочь нашим клиентам несколькими способами: * Клиенты с включенным резервным ко...
Juji Studio
juji.io
Создатель чат-ботов с когнитивным искусственным интеллектом без кода Juji Studio сочетает в себе когнитивный ИИ и вычислительную психологию с интуитивно понятным графическим пользовательским интерфейсом (GUI), позволяющим любому создавать, развертывать и управлять своими собственными чат-ботами с ко...
FosterFlow
fosterflow.com
Мы предоставляем интерфейс чата для компаний и небольших команд для наиболее способных моделей искусственного интеллекта.
BotStacks
botstacks.ai
BotStacks — это полнофункциональная платформа диалогового искусственного интеллекта, которая предлагает набор инструментов для создания, развертывания и управления чат-ботами GenAI для различных приложений. Он предоставляет такие функции, как интерфейс перетаскивания для разработки рабочих процессо...
Arsturn
arsturn.com
В современном быстро меняющемся цифровом мире компании постоянно ищут инновационные способы взаимодействия со своими клиентами. Arsturn AI представляет собой передовое решение, предлагающее настраиваемые чат-боты ChatGPT, которые можно легко интегрировать в ваш веб-сайт. Всего за минуту после устано...
UNOY
unoy.io
AI.Assisted.Work. - UNOY® — это платформа для создания без кода, которая позволяет вам эффективно оцифровывать свои знания, процессы и решения. UNOY также упрощает документирование и применение экспертных знаний. Предоставляя индивидуальные помощники с искусственным интеллектом, гибкую адаптацию к ...
TruVisibility
truvisibility.com
TruVisibility — это команда идейных лидеров, разработчиков программного обеспечения и дизайнеров, которые видят каждый день как новую возможность для новаторских идей, беспрецедентного исполнения и построения прочных отношений с клиентами. Основной продукт компании, штаб-квартира которой находится ...
The Bot Platform
thebotplatform.com
Начните создавать лучший опыт сотрудников. Простая в использовании платформа без кода позволяет любому создавать своих собственных ботов, цифровых помощников и автоматизированные рабочие инструменты на таких каналах связи, как Microsoft Teams, Workplace from Facebook и Messenger. Легко создавайте п...
SocialBot
getsocialbot.com
SocialBot — это платформа с искусственным интеллектом, разработанная в сотрудничестве с командой Marketing API Facebook. Он автоматически определит, какие автомобили вызывают наибольший интерес при самой низкой цене за клик, и покажет эти объявления в первую очередь, чтобы снизить затраты. SocialBo...
Humley Studio
humleyai.com
Humley Studio, передовая SaaS-платформа, позволяет компаниям легко создавать интеллектуальные диалоги. Никакого программирования не требуется — это удобная платформа, использующая лучшие в своем классе технологии искусственного интеллекта, включая GPT, для повышения качества вашего общения. Наши инс...
Fixie.ai
fixie.ai
Fixie.ai — это облачная платформа, предназначенная для создания, размещения и масштабирования агентов естественного языка.
Conversed.ai
conversed.ai
С помощью нашей диалоговой платформы AI PaaS мы проектируем, разрабатываем и оптимизируем чат-ботов и голосовых ботов, чтобы автоматически отвечать на вопросы и запросы сотрудников, достигать бизнес-целей посредством диалоговой коммерции и автоматизировать обслуживание клиентов. Наши чат-боты работ...
ChatPion
chatpion.net
ChatPion — чат-бот с искусственным интеллектом для Facebook, Instagram, электронной коммерции, SMS/электронной почты и маркетинга в социальных сетях (SaaS) ChatPion — это комплексное решение, предназначенное для развития вашего бизнеса в различных областях, таких как маркетинг, продажи, автоматизац...
lphachat
alphachat.ai
AlphaChat — платформа диалогового искусственного интеллекта. Это делает обслуживание клиентов более эффективным, а клиентов — счастливыми. Любой может создать своего собственного интеллектуального виртуального помощника (то есть умного чат-бота с искусственным интеллектом) и настроить его для автома...
Aimylogic
aimylogic.com
Простой визуальный конструктор ботов на базе искусственного интеллекта Aimylogic — это платформа для общения на естественном языке для малого и среднего бизнеса, благодаря которой более 60 000 пользователей создали тысячи навыков для голосовых помощников и чат-ботов одним нажатием кнопки. Даже не ра...
Wit.ai
wit.ai
Wit.ai — это API, который позволяет разработчикам легко создавать приложения и устройства, с которыми вы можете общаться.
ThumbCrowd
thumb-crowd.com
ThumbCrowd — это расширяющая возможности платформы, которая помогает компаниям создавать интеллектуальных ботов для взаимодействия со своими клиентами через чат на веб-сайте, в социальных сетях и приложениях. Он также предоставляет готовые шаблоны для начала работы бизнеса. Для своего бота Ai/ML соз...
Smartly.ai
smartly.ai
Создавайте, развертывайте и отслеживайте диалоговые приложения для разных устройств с помощью Smartly AI. Интуитивно понятная платформа SaaS была разработана для использования всеми профилями, позволяя всем членам проектной группы эффективно сотрудничать для создания диалогового приложения. Уникальн...
QBox
qbox.ai
QBox — отличный инструмент, предоставляющий комплексное и настраиваемое приложение для тестирования диалоговых приложений искусственного интеллекта. Оно упрощает и ускоряет процесс тестирования, повышает точность и помогает пользователям предоставлять высококачественные цифровые помощники. QBox ана...
Chatlayer.ai
chatlayer.ai
Обновите своего чат-бота на новый уровень! Передовая технология чат-ботов Chatlayer от Sinch дает вам возможность легко начать работу с более сложными проектами чат-ботов и искусственным интеллектом. Если вы уже используете Sinch Engage, вы можете легко подключить своего чат-бота Sinch Engage к Cha...
Bot Libre
botlibre.com
Общайтесь с тысячами ИИ-ботов или создавайте своих собственных Bot Libre позволяет вам создавать собственных чат-ботов, обучать их и делиться ими с другими. Общайтесь с тысячами ботов в нашем открытом каталоге ботов. Общайтесь с ботами, которые хотят быть вашими друзьями, ботами, которые хотят быт...
BOTNATION AI
botnation.ai
Botnation AI — лучшая платформа для создания ботов для взаимодействия с голосовыми и текстовыми диалоговыми приложениями. Никакого программирования не требуется, создайте своего бота за считанные минуты!
Botbiz
botbiz.io
Развивайте свой бизнес быстрее с помощью лучшего решения WhatsApp Business API: * Простой конструктор чат-ботов * Массовая трансляция * Общий почтовый ящик команды * Шаблоны сообщений * Пользовательский поток ввода * Участник команды * Рабочий процесс вебхука * Интеграция веб-форм * Интеграция SMS ...
Xenioo
xenioo.com
Xenioo — это известная мощная и гибкая платформа, которая позволяет профессионалам и предприятиям создавать и публиковать своих ботов на нескольких каналах. Мы основали Xenioo в начале 2017 года с целью предоставить самую быструю и многофункциональную платформу для чат-ботов. Поскольку подход к со...
Tail.ai
tail.ai
Tail.ai предлагает самое простое решение для превращения вашего каталога продуктов в интерактивную среду. Всего за несколько кликов ваш каталог оживет и предложит вашим потенциальным и клиентам возможность интерактивного знакомства с продуктами.
botsplash
botsplash.com
Любая бизнес-возможность начинается с разговора. Botsplash, омниканальная платформа для общения, предоставляет инновационное программное обеспечение для обмена цифровыми сообщениями, позволяющее соединять предприятия и клиентов на любой цифровой платформе. Индивидуальные решения соответствуют нормат...
Userbot
userbot.ai
Пользовательский робот на платформе взаимодействия с клиентами на базе искусственного интеллекта, созданной людьми для людей. Благодаря возможностям нашей запатентованной технологии искусственного интеллекта вы можете предложить захватывающий и омниканальный опыт через наши интерфейсы разговорного и...
Mio
m.io
Mio — это безопасное промежуточное программное обеспечение, которое обеспечивает межплатформенный обмен сообщениями, обмен файлами и организацию собраний для корпоративных организаций, использующих Google Workspace и Microsoft 365, Slack или Zoom Team Chat. Mio — единственное собственное решение, к...