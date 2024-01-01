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Альтернативы - Botanic

ManyChat

ManyChat

manychat.com

Изобретите заново способы связи со своими клиентами. ManyChat позволяет вам взаимодействовать с вашими клиентами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю — используйте возможности автоматизации маркетинга уже сегодня!

ChatBot

ChatBot

chatbot.com

Автоматизируйте обслуживание клиентов с помощью ChatBot и никогда не упускайте шанс продать или помочь своим клиентам. Создавайте собственных чат-ботов с нуля, никаких технических навыков не требуется!

Drift

Drift

drift.com

Дрифт — это новый способ, которым компании покупают у компаний. Попробуйте наши инструменты диалогового маркетинга и продаж, призванные облегчить процесс покупки уже сегодня, совершенно бесплатно.

Botmake

Botmake

botmake.io

Супер простой и понятный инструмент для создания диалоговых чат-ботов с искусственным интеллектом для вашего сайта. Вы можете легко создать чат-бота без программирования

Chatbase

Chatbase

chatbase.co

Пользовательский ChatGPT для ваших данных. Просто загрузите свои документы или добавьте ссылку на свой веб-сайт и получите чат-бот, похожий на ChatGPT, для ваших данных. Затем добавьте его в качестве виджета на свой сайт или пообщайтесь с ним через API.

Botpress

Botpress

botpress.com

Создавайте чат-ботов ChatGPT на удивление быстро 🚀. Первый конструктор чат-ботов нового поколения на базе OpenAI. Создавайте ботов, похожих на ChatGPT, для своего проекта или бизнеса, чтобы добиться цели. 🎯

BotStar

BotStar

botstar.com

Откройте для себя больше способов взаимодействия с клиентами в Интернете с помощью удобного решения от живого чата до чат-бота. Получите BotStar бесплатно сегодня!

Chatfuel

Chatfuel

chatfuel.com

Chatfuel — ведущая бот-платформа для создания чат-ботов с искусственным интеллектом для Facebook. Узнайте, как быстро и легко создать бота Facebook Messenger — кодирование не требуется.

Gallabox

Gallabox

gallabox.com

Gallabox — это рабочее пространство без кода, которое раскрывает возможности WhatsApp для масштабирования вашего бизнеса с помощью общего почтового ящика, чат-бота без кода WhatsApp, трансляций WhatsApp и многого другого.

Signals

Signals

getsignals.ai

Превратите просмотры страниц в клиентов. Распознавайте компании, которые в настоящее время просматривают ваш сайт, и превращайте их в клиентов!

Relevance AI

Relevance AI

relevanceai.com

Создавайте и развертывайте средства автоматизации на базе искусственного интеллекта. Поднимите GPT на новый уровень и автоматизируйте больше внутренних рабочих процессов с помощью цепочек и агентов. Полностью управляемое развертывание, минимальное количество кода и удобство для разработчиков.

Qualified

Qualified

qualified.com

Qualified помогает компаниям быстрее создавать конвейер. Используйте свой самый ценный актив — свой веб-сайт — чтобы определить наиболее ценных посетителей, мгновенно начинать переговоры о продажах, планировать встречи, конвертировать исходящий и платный трафик и выявлять сигналы покупательского нам...

Sendbird

Sendbird

sendbird.com

Сделайте свое приложение социальным. От Reddit до Paytm и Headspace — каждое любимое приложение процветает благодаря сильному сообществу. Станьте ближе к своим, добавив чат, голосовую связь или видео в свое приложение.

Voiceflow

Voiceflow

voiceflow.com

Совместная платформа для создания ИИ-агентов. Команды используют Voiceflow для разработки, тестирования и запуска агентов чата или голосового искусственного интеллекта — вместе, быстрее и в большом масштабе.

Engati

Engati

engati.com

Engati — лучшая бесплатная платформа для чат-ботов и живого чата с искусственным интеллектом без кода, позволяющая создавать чат-боты с искусственным интеллектом и участвовать в разговорах в режиме реального времени в WhatsApp, на веб-сайте, в Messenger и т. д.

SnatchBot

SnatchBot

snatchbot.me

Создавайте умных чат-ботов для многоканального обмена сообщениями на нашей революционной платформе. SnatchBot упрощает работу и помогает вам создать лучший чат-бот для ваших клиентов. Мы предоставляем надежные административные функции и безопасность корпоративного уровня в соответствии с нормативным...

SentiOne

SentiOne

sentione.com

Откройте для себя онлайн-прослушивание на основе искусственного интеллекта и будущее автоматизации обслуживания клиентов с помощью диалоговых голосовых ботов и чат-ботов.

yellow.ai

yellow.ai

yellow.ai

Автоматизируйте взаимодействие со своими клиентами и сотрудниками на более чем 135 языках и по более чем 35 каналам, чтобы получать действенные результаты с меньшими затратами.

Clickatell

Clickatell

clickatell.com

Clickatell дает потребителям возможность управлять своей повседневной жизнью и общаться с компаниями в чате.

Global Message Services

Global Message Services

gms-worldwide.com

Global Message Services (GMS) — надежный поставщик услуг связи для предприятий и операторов мобильной связи по всему миру. Решение GMS CPaaS позволяет брендам унифицировать многоканальное общение с клиентами с помощью единого API и платформы самообслуживания. В дополнение к этому есть чат-боты на ба...

LivePerson

LivePerson

liveperson.com

Разговорный ИИ совсем не искусственный. Создавайте значимые, персонализированные связи со своими клиентами, одновременно обеспечивая реальные результаты для вашего бизнеса.

CBOT

CBOT

cbot.ai

CBOT — ведущая компания в области диалогового искусственного интеллекта, предоставляющая решения корпоративного уровня в области диалогового искусственного интеллекта и генеративного искусственного интеллекта. Мы специализируемся на улучшении качества обслуживания клиентов в секторах финансовых услу...

mottle

mottle

mottle.com

Превратите посетителей в клиентов с помощью дружелюбного чат-бота. Легко создайте чат-бота с искусственным интеллектом, адаптированного к потребностям вашего бизнеса: оптимизируйте поддержку клиентов и повысьте их удовлетворенность — и все это без какого-либо программирования. Просто напишите инстр...

WideBot

WideBot

widebot.net

WideBot — это ведущая платформа для создания диалоговых чат-ботов с использованием искусственного интеллекта, ориентированная на арабский язык, в регионе MENA. Наша миссия — предоставить компаниям возможность использовать ботов на базе искусственного интеллекта, которые общаются как люди, чтобы они...

VOGO Voice

VOGO Voice

vogovoice.com

Мы — VOGO Voice, инновационная группа, состоящая из лучших и разнообразных умов в области голосовых технологий, фокусирующаяся на самом быстром способе подключения силы голоса. Мы — будущее приложений с голосовой поддержкой, которые помогают деловым и общественным организациям охватить растущую ауди...

Steamship

Steamship

steamship.com

Создавайте агенты ИИ с помощью нашего Python SDK и легко развертывайте их в облаке. Получите доступ к бессерверному облачному хостингу, векторному поиску, веб-перехватчикам, обратным вызовам и многому другому.

Parallel AI

Parallel AI

parallellabs.app

Встречайте Parallel AI — передовое решение, специально разработанное для современного бизнеса. С помощью Parallel AI выберите наиболее подходящую модель ИИ для каждой конкретной задачи, гарантируя непревзойденную эффективность и точность. Наша платформа легко интегрируется с вашими существующими баз...

NoForm.aI

NoForm.aI

noform.ai

Вы устали терять потенциальных клиентов из-за утомительных форм, которые отвлекают их от вашего бизнеса? Поднимите генерацию потенциальных клиентов и показатели конверсии на новую высоту с помощью фантастического помощника по продажам с искусственным интеллектом! NoForm.AI — ваш лучший агент по про...

My AskAI

My AskAI

myaskai.com

Чат-боты поддержки клиентов с искусственным интеллектом для SaaS-бизнеса, созданные за считанные минуты, экономят ваше время на общих запросах в службу поддержки, чтобы вы могли проводить больше времени со своими клиентами.

Meya

Meya

meya.ai

Meya — это платформа автоматизации обслуживания клиентов (CX), которая помогает организациям лучше обслуживать своих клиентов с помощью диалоговых интерфейсов на веб-сайтах, в мобильных приложениях и т. д. Облачная платформа Meya снижает эксплуатационные расходы и расширяет возможности, одновременн...

Lindy

Lindy

lindy.ai

Линди — это помощник с искусственным интеллектом, созданный для управления вашими повседневными задачами и выступающий в качестве исполнительного помощника для занятых профессионалов. Агенты Lindy AI интегрируются с вашими существующими инструментами и имеют персонализированный контекст, необходимы...

Konverse AI

Konverse AI

konverse.ai

Konverse — это платформа для диалогового взаимодействия и чат-ботов, которая помогает вам создавать, управлять и развертывать автоматические боты для взаимодействия в WhatsApp, Instagram, Facebook, чате, Google My Business и других приложениях.

konversable

konversable

konversable.com

Konversable — это мощное решение для чата, созданное для того, чтобы порадовать ваших клиентов и увеличить количество запросов. Наше решение можно использовать в самых разных случаях. Konversable был разработан, чтобы помочь нашим клиентам несколькими способами: * Клиенты с включенным резервным ко...

Juji Studio

Juji Studio

juji.io

Создатель чат-ботов с когнитивным искусственным интеллектом без кода Juji Studio сочетает в себе когнитивный ИИ и вычислительную психологию с интуитивно понятным графическим пользовательским интерфейсом (GUI), позволяющим любому создавать, развертывать и управлять своими собственными чат-ботами с ко...

FosterFlow

FosterFlow

fosterflow.com

Мы предоставляем интерфейс чата для компаний и небольших команд для наиболее способных моделей искусственного интеллекта.

BotStacks

BotStacks

botstacks.ai

BotStacks — это полнофункциональная платформа диалогового искусственного интеллекта, которая предлагает набор инструментов для создания, развертывания и управления чат-ботами GenAI для различных приложений. Он предоставляет такие функции, как интерфейс перетаскивания для разработки рабочих процессо...

Arsturn

Arsturn

arsturn.com

В современном быстро меняющемся цифровом мире компании постоянно ищут инновационные способы взаимодействия со своими клиентами. Arsturn AI представляет собой передовое решение, предлагающее настраиваемые чат-боты ChatGPT, которые можно легко интегрировать в ваш веб-сайт. Всего за минуту после устано...

UNOY

UNOY

unoy.io

AI.Assisted.Work. - UNOY® — это платформа для создания без кода, которая позволяет вам эффективно оцифровывать свои знания, процессы и решения. UNOY также упрощает документирование и применение экспертных знаний. Предоставляя индивидуальные помощники с искусственным интеллектом, гибкую адаптацию к ...

TruVisibility

TruVisibility

truvisibility.com

TruVisibility — это команда идейных лидеров, разработчиков программного обеспечения и дизайнеров, которые видят каждый день как новую возможность для новаторских идей, беспрецедентного исполнения и построения прочных отношений с клиентами. Основной продукт компании, штаб-квартира которой находится ...

The Bot Platform

The Bot Platform

thebotplatform.com

Начните создавать лучший опыт сотрудников. Простая в использовании платформа без кода позволяет любому создавать своих собственных ботов, цифровых помощников и автоматизированные рабочие инструменты на таких каналах связи, как Microsoft Teams, Workplace from Facebook и Messenger. Легко создавайте п...

SocialBot

SocialBot

getsocialbot.com

SocialBot — это платформа с искусственным интеллектом, разработанная в сотрудничестве с командой Marketing API Facebook. Он автоматически определит, какие автомобили вызывают наибольший интерес при самой низкой цене за клик, и покажет эти объявления в первую очередь, чтобы снизить затраты. SocialBo...

Humley Studio

Humley Studio

humleyai.com

Humley Studio, передовая SaaS-платформа, позволяет компаниям легко создавать интеллектуальные диалоги. Никакого программирования не требуется — это удобная платформа, использующая лучшие в своем классе технологии искусственного интеллекта, включая GPT, для повышения качества вашего общения. Наши инс...

Fixie.ai

Fixie.ai

fixie.ai

Fixie.ai — это облачная платформа, предназначенная для создания, размещения и масштабирования агентов естественного языка.

Conversed.ai

Conversed.ai

conversed.ai

С помощью нашей диалоговой платформы AI PaaS мы проектируем, разрабатываем и оптимизируем чат-ботов и голосовых ботов, чтобы автоматически отвечать на вопросы и запросы сотрудников, достигать бизнес-целей посредством диалоговой коммерции и автоматизировать обслуживание клиентов. Наши чат-боты работ...

ChatPion

ChatPion

chatpion.net

ChatPion — чат-бот с искусственным интеллектом для Facebook, Instagram, электронной коммерции, SMS/электронной почты и маркетинга в социальных сетях (SaaS) ChatPion — это комплексное решение, предназначенное для развития вашего бизнеса в различных областях, таких как маркетинг, продажи, автоматизац...

lphachat

lphachat

alphachat.ai

AlphaChat — платформа диалогового искусственного интеллекта. Это делает обслуживание клиентов более эффективным, а клиентов — счастливыми. Любой может создать своего собственного интеллектуального виртуального помощника (то есть умного чат-бота с искусственным интеллектом) и настроить его для автома...

Aimylogic

Aimylogic

aimylogic.com

Простой визуальный конструктор ботов на базе искусственного интеллекта Aimylogic — это платформа для общения на естественном языке для малого и среднего бизнеса, благодаря которой более 60 000 пользователей создали тысячи навыков для голосовых помощников и чат-ботов одним нажатием кнопки. Даже не ра...

Wit.ai

Wit.ai

wit.ai

Wit.ai — это API, который позволяет разработчикам легко создавать приложения и устройства, с которыми вы можете общаться.

ThumbCrowd

ThumbCrowd

thumb-crowd.com

ThumbCrowd — это расширяющая возможности платформы, которая помогает компаниям создавать интеллектуальных ботов для взаимодействия со своими клиентами через чат на веб-сайте, в социальных сетях и приложениях. Он также предоставляет готовые шаблоны для начала работы бизнеса. Для своего бота Ai/ML соз...

Smartly.ai

Smartly.ai

smartly.ai

Создавайте, развертывайте и отслеживайте диалоговые приложения для разных устройств с помощью Smartly AI. Интуитивно понятная платформа SaaS была разработана для использования всеми профилями, позволяя всем членам проектной группы эффективно сотрудничать для создания диалогового приложения. Уникальн...

QBox

QBox

qbox.ai

QBox — отличный инструмент, предоставляющий комплексное и настраиваемое приложение для тестирования диалоговых приложений искусственного интеллекта. Оно упрощает и ускоряет процесс тестирования, повышает точность и помогает пользователям предоставлять высококачественные цифровые помощники. QBox ана...

Chatlayer.ai

Chatlayer.ai

chatlayer.ai

Обновите своего чат-бота на новый уровень! Передовая технология чат-ботов Chatlayer от Sinch дает вам возможность легко начать работу с более сложными проектами чат-ботов и искусственным интеллектом. Если вы уже используете Sinch Engage, вы можете легко подключить своего чат-бота Sinch Engage к Cha...

Bot Libre

Bot Libre

botlibre.com

Общайтесь с тысячами ИИ-ботов или создавайте своих собственных Bot Libre позволяет вам создавать собственных чат-ботов, обучать их и делиться ими с другими. Общайтесь с тысячами ботов в нашем открытом каталоге ботов. Общайтесь с ботами, которые хотят быть вашими друзьями, ботами, которые хотят быт...

BOTNATION AI

BOTNATION AI

botnation.ai

Botnation AI — лучшая платформа для создания ботов для взаимодействия с голосовыми и текстовыми диалоговыми приложениями. Никакого программирования не требуется, создайте своего бота за считанные минуты!

Botbiz

Botbiz

botbiz.io

Развивайте свой бизнес быстрее с помощью лучшего решения WhatsApp Business API: * Простой конструктор чат-ботов * Массовая трансляция * Общий почтовый ящик команды * Шаблоны сообщений * Пользовательский поток ввода * Участник команды * Рабочий процесс вебхука * Интеграция веб-форм * Интеграция SMS ...

Xenioo

Xenioo

xenioo.com

Xenioo — это известная мощная и гибкая платформа, которая позволяет профессионалам и предприятиям создавать и публиковать своих ботов на нескольких каналах. Мы основали Xenioo в начале 2017 года с целью предоставить самую быструю и многофункциональную платформу для чат-ботов. Поскольку подход к со...

Tail.ai

Tail.ai

tail.ai

Tail.ai предлагает самое простое решение для превращения вашего каталога продуктов в интерактивную среду. Всего за несколько кликов ваш каталог оживет и предложит вашим потенциальным и клиентам возможность интерактивного знакомства с продуктами.

botsplash

botsplash

botsplash.com

Любая бизнес-возможность начинается с разговора. Botsplash, омниканальная платформа для общения, предоставляет инновационное программное обеспечение для обмена цифровыми сообщениями, позволяющее соединять предприятия и клиентов на любой цифровой платформе. Индивидуальные решения соответствуют нормат...

Userbot

Userbot

userbot.ai

Пользовательский робот на платформе взаимодействия с клиентами на базе искусственного интеллекта, созданной людьми для людей. Благодаря возможностям нашей запатентованной технологии искусственного интеллекта вы можете предложить захватывающий и омниканальный опыт через наши интерфейсы разговорного и...

Mio

Mio

m.io

Mio — это безопасное промежуточное программное обеспечение, которое обеспечивает межплатформенный обмен сообщениями, обмен файлами и организацию собраний для корпоративных организаций, использующих Google Workspace и Microsoft 365, Slack или Zoom Team Chat. Mio — единственное собственное решение, к...

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