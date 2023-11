Слушайте музыку Lo-Fi радио House in the Woods на плеере с открытым исходным кодом Lofimusic: устанавливаемом прогрессивном веб-приложении (PWA), написанном на Go (Golang).

Веб-сайт: lofimusic.app

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Lofimusic, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.