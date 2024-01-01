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CoinPayments — первый и ведущий процессор криптовалютных платежей в мире.
Имея более 1 миллиона пользователей и более 120 000 зарегистрированных продавцов в более чем 190 странах, CoinPayments стала одной из наиболее широко используемых мультикриптовалютных платежных систем, доступных в Интернете.
С 2013 года мы разработали полноценный криптоплатежный шлюз, который позволяет продавцам принимать более 100 криптовалют и хранить более 2000 альткойнов — и все это на одной платформе.
CoinPayments — это гораздо больше, чем просто процессор платежей в биткойнах. Это полноценный криптоплатежный шлюз с инновационными решениями, такими как:
* Интерфейс торговой точки
* Конструктор криптосчетов
* Кошельки с мультиподписью
* Хранилища долговременного хранения
* Поддержка мобильных и настольных компьютеров
* Низкая в отрасли комиссия за транзакцию (0,5%)
Среди функций, доступных в CoinPayments, есть также инструмент конвертации, который позволяет быстро и эффективно конвертировать криптовалюты.
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