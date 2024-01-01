CoinPayments — первый и ведущий процессор криптовалютных платежей в мире. Имея более 1 миллиона пользователей и более 120 000 зарегистрированных продавцов в более чем 190 странах, CoinPayments стала одной из наиболее широко используемых мультикриптовалютных платежных систем, доступных в Интернете. С 2013 года мы разработали полноценный криптоплатежный шлюз, который позволяет продавцам принимать более 100 криптовалют и хранить более 2000 альткойнов — и все это на одной платформе. CoinPayments — это гораздо больше, чем просто процессор платежей в биткойнах. Это полноценный криптоплатежный шлюз с инновационными решениями, такими как: * Интерфейс торговой точки * Конструктор криптосчетов * Кошельки с мультиподписью * Хранилища долговременного хранения * Поддержка мобильных и настольных компьютеров * Низкая в отрасли комиссия за транзакцию (0,5%) Среди функций, доступных в CoinPayments, есть также инструмент конвертации, который позволяет быстро и эффективно конвертировать криптовалюты.

Веб-сайт: coinpayments.net

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