Найдено приложение для банковских и налоговых операций, созданное для владельцев малого бизнеса, фрилансеров и самозанятых. Никаких комиссий за счет, никаких ежемесячных минимумов и никаких проверок кредитоспособности.

Веб-сайт: found.com

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