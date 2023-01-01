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Lendio

Lendio

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Веб-сайт: lendio.com

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Lendio (ранее Funding Universe), базирующаяся в штате Юта, основанная в 2011 году Броком Блейком и Трентом Мискином, представляет собой бесплатную онлайн-рынок кредитов в США, ориентированную на владельцев малого бизнеса.

Веб-сайт: lendio.com

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