WebCatalog
Handy.com

Handy.com

handy.com

Использовать веб-приложение

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Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Handy.com в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Handy — это ведущая платформа для связи людей, которые ищут бытовые услуги, с высококачественными, предварительно проверенными независимыми профессионалами в сфере услуг. Начиная с уборки дома и заканчивая услугами разнорабочих, Handy каждую неделю мгновенно подбирает тысячам клиентов самых высококлассных специалистов в городах по всему миру. Благодаря простому 60-секундному процессу бронирования, безопасной оплате и гарантии Handy Happiness Guarantee, Handy — это самый простой и удобный способ бронирования услуг на дому.

Веб-сайт: handy.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Handy.com, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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