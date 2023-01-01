Science Daily — американский веб-сайт, запущенный в 1995 году, который собирает пресс-релизы и публикует слегка отредактированные пресс-релизы (практика, называемая «журнализм») о науке, аналогичный Phys.org и EurekAlert!. Сайт был основан супружеской парой Дэном и Мишель Хоган в 1995 году. ; Дэн Хоган раньше работал в отделе по связям с общественностью Лаборатории Джексона и писал пресс-релизы. Сайт зарабатывает на продаже рекламы. По состоянию на 2010 год сайт сообщал, что он вырос «из предприятия, состоящего из двух человек, в полноценный новостной бизнес с участниками со всего мира», но в то время он находился за пределами дома Хоганов, не имел репортеров, и только перепечатанные пресс-релизы. В 2012 году Quantcast поставил его на 614 место с 2,6 миллионами посетителей из США.

Веб-сайт: sciencedaily.com

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