Quora — это американский веб-сайт вопросов и ответов, на котором пользователи Интернета задают вопросы, отвечают на них, следят за ними и редактируют их либо по существу, либо в форме мнений. Ее владелец, Quora Inc., базируется в Маунтин-Вью, Калифорния, США. Компания была основана в июне 2009 года, а веб-сайт впервые стал доступен публике 21 июня 2010 года. Пользователи могут сотрудничать, редактируя вопросы и предлагая изменения к ответам, отправленным другими пользователями. В 2019 году Сайт посещали 300 миллионов уникальных людей в месяц.

Веб-сайт: quora.com

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