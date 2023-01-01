Disroot Git

Хостинг кода и совместная работа над проектом. Git Disroot работает на платформе Gitea. Gitea — это мощное, простое в использовании и легкое решение, управляемое сообществом, для размещения кода и совместной работы над проектами. Он построен на основе технологии GIT, которая сегодня является наиболее широко используемой современной системой контроля версий в мире.

Веб-сайт: disroot.org

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