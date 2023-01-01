WebCatalog
Kiri.Art

Kiri.Art

kiri.art

Использовать веб-приложение

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

KIRI.ART («SD-MUI») — это веб-интерфейс для Stability.AI Stable Diffusion. Основное внимание уделяется простому интерфейсу, не требующему настройки и ориентированному на мобильные устройства, которым легко поделиться с друзьями. Это бесплатное программное обеспечение с открытым исходным кодом («FOSS»), разработанное сообществом. Его можно использовать здесь мгновенно, используя бесплатные и платные кредиты, запускать бесплатно на своем компьютере (если у вас есть подходящий графический процессор) или очень дешево через бессерверное облако графических процессоров Banana.dev. Присоединяйтесь к нашей странице проекта GitHub и давайте вместе создадим что-то потрясающее.

Веб-сайт: kiri.art

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Kiri.Art, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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