KIRI.ART («SD-MUI») — это веб-интерфейс для Stability.AI Stable Diffusion. Основное внимание уделяется простому интерфейсу, не требующему настройки и ориентированному на мобильные устройства, которым легко поделиться с друзьями. Это бесплатное программное обеспечение с открытым исходным кодом («FOSS»), разработанное сообществом. Его можно использовать здесь мгновенно, используя бесплатные и платные кредиты, запускать бесплатно на своем компьютере (если у вас есть подходящий графический процессор) или очень дешево через бессерверное облако графических процессоров Banana.dev. Присоединяйтесь к нашей странице проекта GitHub и давайте вместе создадим что-то потрясающее.

Веб-сайт: kiri.art

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Kiri.Art, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.