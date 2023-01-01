Typesense Cloud
cloud.typesense.org
Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.
Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Typesense Cloud в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.
Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.
Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.
Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.
Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!
Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.
Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.
Веб-сайт: cloud.typesense.org
Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Typesense Cloud, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.
Вам также может понравиться
WireMock Cloud
login.wiremock.cloud
Vikunja Cloud
vikunja.cloud
TiDB Cloud
tidbcloud.com
Gatsby Cloud
gatsbyjs.com
The New Stack
thenewstack.io
Algolia
algolia.com
Naver Cloud
auth.ncloud.com
Activepieces
cloud.activepieces.com
Travis CI
app.travis-ci.com
CleanShot Cloud
cleanshot.cloud
LUM Explorer
explorer.lum.network
CHUMS
app.chums.org