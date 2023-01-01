Измерения с открытым исходным кодом и выставление счетов на основе использования. Lago предлагает автономную, масштабируемую и модульную архитектуру для измерения и выставления счетов на основе использования на каждом этапе вашей компании.

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