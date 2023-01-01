WebCatalog
Lago

Lago

getlago.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Lago в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Измерения с открытым исходным кодом и выставление счетов на основе использования. Lago предлагает автономную, масштабируемую и модульную архитектуру для измерения и выставления счетов на основе использования на каждом этапе вашей компании.

Веб-сайт: getlago.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Lago, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Activepieces

Activepieces

activepieces.com

WireMock Cloud

WireMock Cloud

wiremock.io

Feedbin

Feedbin

feedbin.com

CHUMS

CHUMS

chums.org

LibreTranslate

LibreTranslate

libretranslate.com

Pagekit

Pagekit

pagekit.com

LUM Explorer

LUM Explorer

explorer.lum.network

Vikunja Cloud

Vikunja Cloud

vikunja.cloud

Kable

Kable

kable.io

Back4App

Back4App

back4app.com

Typesense Cloud

Typesense Cloud

cloud.typesense.org

Disroot Paste Bin

Disroot Paste Bin


    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности