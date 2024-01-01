Coolify: альтернатива Heroku / Netlify / Vercel с открытым исходным кодом и самостоятельным размещением.

Веб-сайт: coolify.io

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