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KeeWeb

KeeWeb

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: keeweb.info

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для KeeWeb в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

KeeWeb — это бесплатный менеджер паролей с открытым исходным кодом, совместимый с KeePass, доступный в виде веб-версии и настольных приложений. Базовый формат файла — KDBX (файл базы данных KeePass).

Веб-сайт: keeweb.info

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