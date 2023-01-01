Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

KeeWeb — это бесплатный менеджер паролей с открытым исходным кодом, совместимый с KeePass, доступный в виде веб-версии и настольных приложений. Базовый формат файла — KDBX (файл базы данных KeePass).

Веб-сайт: keeweb.info

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