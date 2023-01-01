CamScanner — это китайское мобильное приложение, впервые выпущенное в 2011 году, которое позволяет использовать устройства iOS и Android в качестве сканеров изображений. Он позволяет пользователям «сканировать» документы (путем фотографирования с помощью камеры устройства) и делиться фотографиями в формате JPEG или PDF. Это приложение доступно бесплатно в Google Play Store и App Store. Приложение основано на модели freemium, с бесплатной версией с рекламной поддержкой и премиум-версией с дополнительными функциями.

Веб-сайт: camscanner.com

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