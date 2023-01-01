WebCatalog

CamScanner

CamScanner

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Использовать веб-приложение

Веб-сайт: camscanner.com

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для CamScanner в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

CamScanner — это китайское мобильное приложение, впервые выпущенное в 2011 году, которое позволяет использовать устройства iOS и Android в качестве сканеров изображений. Он позволяет пользователям «сканировать» документы (путем фотографирования с помощью камеры устройства) и делиться фотографиями в формате JPEG или PDF. Это приложение доступно бесплатно в Google Play Store и App Store. Приложение основано на модели freemium, с бесплатной версией с рекламной поддержкой и премиум-версией с дополнительными функциями.

Веб-сайт: camscanner.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением CamScanner, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Dashlane

Dashlane

dashlane.com

SCRIBZEE

SCRIBZEE

scribzee.com

OnlineOCR.net

OnlineOCR.net

onlineocr.net

Pixlr

Pixlr

pixlr.com

Google Podcasts

Google Podcasts

podcasts.google.com

Sketchpad

Sketchpad

sketch.io

Polarr Web

Polarr Web

polarr.com

Bravo Studio

Bravo Studio

bravostudio.app

Messenger

Messenger

messenger.com

AppMySite

AppMySite

appmysite.com

Google News

Google News

news.google.com

Microsoft OneNote

Microsoft OneNote

onenote.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности