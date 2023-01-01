Sketchpad: бесплатное онлайн-приложение для рисования для всех возрастов. Создавайте цифровые изображения для публикации в Интернете и экспорта в популярные форматы изображений JPEG, PNG, SVG и PDF.

Веб-сайт: sketch.io

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