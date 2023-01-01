WebCatalog
SCRIBZEE

SCRIBZEE

app.scribzee.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для SCRIBZEE в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

SCRIBZEE — это нечто большее, чем просто бесплатное приложение для сканирования. Оно позволяет вам сканировать, систематизировать, искать, редактировать и делиться своими рукописными заметками. Android, iOS, Интернет

Веб-сайт: scribzee.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением SCRIBZEE, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Chrome Cursive

Chrome Cursive

cursive.apps.chrome

Notejoy

Notejoy

notejoy.com

IconKitchen

IconKitchen

icon.kitchen

CamScanner

CamScanner

camscanner.com

Microsoft OneNote

Microsoft OneNote

onenote.com

Loom

Loom

loom.com

Mobbin

Mobbin

mobbin.com

Daybook

Daybook

daybook.app

Evernote

Evernote

evernote.com

NordPass

NordPass

account.nordpass.com

RevenueCat

RevenueCat

app.revenuecat.com

Degoo

Degoo

degoo.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности