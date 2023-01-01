Nuclino — это облачное программное обеспечение для совместной работы, которое позволяет командам сотрудничать и обмениваться информацией в режиме реального времени. Он был основан в Мюнхене, Германия, в 2015 году. Некоторые примечательные функции включают в себя WYSIWYG-редактор для совместной работы в реальном времени и визуальное представление знаний команды в виде графика. В дополнение к веб-приложению и настольному приложению в 2018 году Nuclino запустила бесплатное мобильное приложение для Android и iOS.

Веб-сайт: nuclino.com

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