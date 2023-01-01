Tables — это программа для совместной работы с базами данных, разработанная в инкубаторе Google Area 120. Приложение позволяет пользователям сотрудничать в режиме реального времени, чтобы более эффективно отслеживать работу с помощью автоматизации.

Веб-сайт: tables.area120.google.com

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