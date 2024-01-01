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Ninja Influence

Ninja Influence

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Веб-сайт: ninjainfluence.com

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Ninja Influence is an Influencer Marketing Solution tool that allows users to have total control of their strategies and communications with influencers. The app is designed especially for e-commerce shops to connect their store and start streamlining influencer sales & track ROI and revenue based on sales made by influencers using coupons. Ninja Influence is empowered by data - with a database of over 100,000,000 influencers on Instagram, TikTok, and YouTube - by far the most comprehensive database on the web.

Категории:

Business
Платформы влиятельного маркетинга

Веб-сайт: ninjainfluence.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Ninja Influence, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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