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Zoom Web

Zoom Web

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Веб-сайт: zoom.us

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Zoom — это программа для видеотелефонии, разработанная Zoom Video Communications. Бесплатная версия предоставляет услугу видеочата, которая позволяет одновременно использовать до 100 устройств с ограничением по времени 40 минут для бесплатных учетных записей, в которых встречаются три и более участников. Пользователи имеют возможность обновиться, подписавшись на один из планов, самый высокий из которых позволяет одновременно использовать до 1000 человек без ограничений по времени. Во время пандемии COVID-19 значительно возросло использование Zoom и аналогичных продуктов для удаленная работа, дистанционное образование и социальные отношения в Интернете.

Веб-сайт: zoom.us

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