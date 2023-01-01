Big Mailer

Доступная платформа электронного маркетинга — массовая рассылка + капельное + транзакционное — бесплатно до 1000 контактов. BigMailer поддерживает все основные типы рассылок по электронной почте — массовые, автоматические, капельные, автоответчики, RSS на электронную почту и транзакционные — и позволяет отправителям большого объема консолидировать всю свою электронную почту. деятельность на единой платформе. Встроенное управление брендом позволяет оптимизировать рабочие процессы для агентств, больших команд, предприятий с несколькими продуктами и производителей с несколькими проектами. Приглашайте неограниченное количество пользователей или клиентов с соответствующим уровнем разрешений и меняйте доступ в любое время. Опция White Label доступна в планах агентства и предприятия. Отказы, отписки и жалобы обрабатываются автоматически. Возможность самообслуживания для экспорта или удаления списков в любое время без обращения в службу поддержки. Гибкие возможности управления шаблонами электронной почты: создавайте красивые шаблоны, оптимизированные для мобильных устройств, с помощью нашего редактора перетаскивания или используйте наш классический редактор для управления существующими фирменными шаблонами и редактирования их в виде форматированного текста или кода. Размещайте неограниченное количество изображений для использования в ваших шаблонах. Делитесь выбранными шаблонами между брендами. Все учетные записи начинаются с бесплатного уровня, CC не требуется.

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