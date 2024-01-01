WebCatalog

MailBrainiers

MailBrainiers

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: mailbrainiers.com

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для MailBrainiers в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

All the essential Email Marketing tools Sending a promotional email campaign and email list management was never easier before. * Autoresponders * Email subscription forms * Transactional APIs * Authenticated Emails * Optimized Email Delivery * Dedicated IPs * Auto Bounce Handling * Feedback Loops * Real Time Analytics * Scalable Infrastructure * Dedicated Account Manager * Unbeatable Price

Категории:

Business
Transactional Email Software

Веб-сайт: mailbrainiers.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением MailBrainiers, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

AWS Console

AWS Console

amazon.com

Mailchimp

Mailchimp

mailchimp.com

Brevo

Brevo

brevo.com

SendGrid

SendGrid

sendgrid.com

Oracle Cloud Infrastructure

Oracle Cloud Infrastructure

oracle.com

Mailtrap

Mailtrap

mailtrap.io

GetResponse

GetResponse

getresponse.com

SendPulse

SendPulse

sendpulse.com

Mailjet

Mailjet

mailjet.com

Emma

Emma

myemma.com

Zoho ZeptoMail

Zoho ZeptoMail

zoho.com

Campaign Monitor

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