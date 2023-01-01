100 000 представителей по продажам и обслуживанию клиентов одним нажатием кнопки. Представляем первый в мире ИИ, который может совершать телефонные звонки продолжительностью 10–40 минут, которые звучат как НАСТОЯЩИЙ человек, с бесконечной памятью, отличным запоминанием и может автономно выполнять действия в более чем 5000 приложениях. Он может выполнять всю работу штатного агента без необходимости обучения, управления или мотивации. Он просто работает 24/7/365.

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