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Air AI

Air AI

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Веб-сайт: air.ai

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

100 000 представителей по продажам и обслуживанию клиентов одним нажатием кнопки. Представляем первый в мире ИИ, который может совершать телефонные звонки продолжительностью 10–40 минут, которые звучат как НАСТОЯЩИЙ человек, с бесконечной памятью, отличным запоминанием и может автономно выполнять действия в более чем 5000 приложениях. Он может выполнять всю работу штатного агента без необходимости обучения, управления или мотивации. Он просто работает 24/7/365.

Веб-сайт: air.ai

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