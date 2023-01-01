wizdom.ai использует настольные, веб- и мобильные технологии, синхронизируемые в режиме реального времени. Платформа позволяет управлять всеми аспектами индивидуальной и совместной исследовательской практики.

Веб-сайт: wizdom.ai

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