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Google Recorder

Google Recorder

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: recorder.google.com

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Google Recorder в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Делитесь, воспроизводите и ищите свои аудиофайлы с помощью Recorder for Web. Здесь появятся записи, резервные копии которых созданы из приложения Recorder на вашем Google Pixel. Google Recorder: самый умный рекордер. Мгновенно преобразуйте аудио в текст, чтобы вы могли искать, редактировать и делиться своими записями. Это быстро, просто и работает даже в автономном режиме.

Веб-сайт: recorder.google.com

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