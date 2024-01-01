Делитесь, воспроизводите и ищите свои аудиофайлы с помощью Recorder for Web. Здесь появятся записи, резервные копии которых созданы из приложения Recorder на вашем Google Pixel. Google Recorder: самый умный рекордер. Мгновенно преобразуйте аудио в текст, чтобы вы могли искать, редактировать и делиться своими записями. Это быстро, просто и работает даже в автономном режиме.

Веб-сайт: recorder.google.com

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