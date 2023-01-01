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Daybook

Daybook

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Веб-сайт: daybook.app

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Приложение Daybook — это приложение для личного дневника, журнала и заметок для Android, Alexa, Googe Assistant, Bixby, Web и iOS. Веб-дневник помогает записывать опыт, мысли и идеи на рабочем столе. Откройте для себя этот онлайн-дневник нового уровня, не выходя из браузера. Daybook — это «Журнал следующего поколения», который сохраняет ваши воспоминания и помогает размышлять о прошлом опыте, анализировать и совершенствоваться.

Веб-сайт: daybook.app

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Daybook, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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