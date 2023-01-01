Альтернативы - Dashlane

NordPass

nordpass.com

NordPass — это собственный менеджер паролей, запущенный в 2019 году. Он призван помочь пользователям систематизировать свои пароли и заметки, храня их в одном месте — зашифрованном хранилище паролей. Эта услуга доступна как в бесплатной, так и в премиальной версиях, хотя в бесплатной версии отсутств...