Сохраняйте, синхронизируйте или делитесь наборами ссылок между всеми вашими браузерами, устройствами и членами команды. Управляйте вкладками в окне браузера, сохраняйте и открывайте их повторно в один клик или по одной.

Веб-сайт: dotoast.com

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